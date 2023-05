Pai é procurado por matar brutalmente a própria filha de 4 anos e enviar foto do corpo para a mãe

Redação AM POST

Um terrível crime chocou a cidade de Terra Rica, no noroeste do Paraná, quando um homem identificado como Nadiro da Silva de Souza se tornou o principal suspeito de matar sua própria filha de maneira brutal e, de forma ainda mais perturbadora, enviar uma foto do corpo para a mãe da criança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe da vítima, Beatriz Silva Félix, foi quem informou à polícia sobre o desaparecimento de sua filha após tê-la entregue ao ex-companheiro. Desde então, não recebeu mais notícias da criança, até que um momento de horror chegou quando ela recebeu uma foto de Nadiro, mostrando sua filha Maria Cecilia Silva de Souza, de apenas 4 anos, sem vida.

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (12). Logo após o relato da mãe à polícia, a Polícia Militar iniciou uma intensa busca pela cidade, que resultou na descoberta do corpo da criança às margens do Rio do Corvo no sábado (13). A pequena estava amarrada, com mãos e pés imobilizados, e apresentava sinais de asfixia.

A Polícia Civil divulgou imagens das câmeras de segurança que mostram o momento em que o pai busca a menina na casa da mãe dias antes do desaparecimento. O vídeo, registrado por volta das 14h, revela o suspeito chegando ao local de trabalho da ex-companheira para buscar a filha. A criança abraça o pai, entra no carro e eles partem juntos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes do Corpo de Bombeiros continuam realizando buscas intensivas na área onde o corpo da menina foi encontrado, com o objetivo de localizar o suspeito e levá-lo à justiça pelo terrível crime cometido.