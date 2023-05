Pai é suspeito de sequestrar as filhas e matá-las carbonizadas após descobrir traição da esposa

Um homem, identificado como Ramon de Souza Pereira, está sendo investigado suspeito de matar duas crianças carbonizadas dentro de um carro, na noite desta segunda-feira (22/5), em Santo Antônio de Goiás, região metropolitana de Goiânia. Ele é o principal suspeito e está foragido.

De acordo com a polícia, o suspeito teria sequestrado as duas filhas, de 4 e 8 anos de idade, após descobrir uma suposta traição da esposa.

Ainda conforme a polícia, o homem teria feito gravações com as filhas fazendo ameaças de morte. Na ocasião, as crianças gritavam pedindo para ele não cometer o crime.

Ainda na gravação, o pai das crianças teria dito que ele iria “se vingar de uma traição da esposa”. O delegado pontuou que Ramon não tinha o hábito de buscar crianças no colégio, como ocorreu no dia. Ele teria pegou as duas filhas não voltou para casa.

No início daquela mesma noite, um carro com as mesmas características foi encontrado carbonizado em uma estrada de terra na rodovia no distrito de Santo Antônio de Goiás.

O veículo modelo Hyundai HB 20 branco, totalmente destruído pelo fogo, foi achado às margens da GO-462, que liga Goiânia a Santo Antônio de Goiás. As crianças seriam moradoras do Jardim Curitiba, região Noroeste da capital.

Redação AM POST