Pai esquece que deixou filha na casa da tia e denuncia sequestro

O pai de uma criança de 10 anos acionou a Polícia Militar de Araguaína, no Tocantins, na noite de terça-feira (21) para denunciar um sequestro que na verdade não ocorreu. Isto porque a criança estava na casa de uma tia, tendo sido deixada pelo próprio pai.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pela região por volta das 22h, quando foi abordada por um homem, visivelmente embriagado, gritando por socorro. Ele afirmou aos agentes que sua filha havia sido sequestrada por um caminhoneiro e que ela teria sido retirada de seu carro.

Imediatamente, as forças de segurança de Araguaína e região foram acionadas. No entanto, pelo estado de embriaguez do homem, com informações que não faziam muito sentido, os policiais tentaram localizar a mãe da criança para averiguar a veracidade.

Então descobriu-se que a menina estava na casa de uma tia, e que parentes a haviam retirado do carro do pai com o consentimento dele. Os policiais foram até a residência para confirmação.

– Quando [a viatura] chegou lá se deparou com a criança sã e salva. O fato que chamou atenção foi que o indivíduo bebeu tanta cachaça que acabou perdendo a filha. Um ato irresponsável. E acabou movimentando várias guarnições da Polícia Militar – disse um dos agentes.

O homem é separado da mãe da criança, e estava com a filha durante o período de carnaval.

