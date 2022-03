Pai fica paraplégico após ser baleado pelo filho de 13 anos que matou mãe e irmão dentro de casa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O policial militar reformado, de 56 anos, que foi baleado pelo filho adolescente de 13 anos, no sábado (19), em Patos (PB), está paraplégico, segundo o médico-cirurgião Caio Guimarães, que cuida do caso. Além de ferir o pai, o adolescente matou a mãe e o irmão de 7 anos após ser proibido de jogar online e a cobrança por boas notas na escola.

De acordo com o médico, o homem está estável mas sem sentir as pernas. Ele ainda não passou por cirurgia. “Ele está sem entubação, consciente e orientado. Está paraplégico, sem sentir as pernas, mas está estável. Ele vai ser avaliado dia a dia para dizer alguma coisa a mais”, afirmou Guimarães.

Segundo o delegado Renato Leite, responsável pelas investigações, o garoto de 13 anos confessou o crime e em nenhum momento chorou ou demonstrou emoções. Conforme a autoridade policial o menino apenas mostrou uma aparente frustração ao saber que o pai tinha sobrevivido.

O adolescente foi encaminhado para o Centro Socioeducativo de Sousa, no interior da Paraíba, onde deve ficar inicialmente por 45 dias.

Entenda o caso

No dia do ocorrido, o pai do menino, policial militar reformado, foi à farmácia comprar um remédio para a esposa e, pouco antes de sair de casa, retirou o celular do menino, o que foi definido como sendo “a gota d’água” para a criança cometer o ato infracional.

Quando o pai retornou da farmácia, já encontrou a esposa morta, baleada quando estava deitada. Encontrou o filho com a arma na mão e pediu para ele soltar o revólver. Ao invés disso, o menino atirou no pai e o atingiu no tórax, deixando-o gravemente ferido.

Com o barulho dos tiros, o irmão do suspeito, de sete anos, correu para abraçar o pai. Acabou sendo baleado pelas costas e morrendo no local.

Segundo a polícia, o menino, depois dos tiros, guardou a arma do pai e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

*Com informações do UOL