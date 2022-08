Pai mata a própria filha com soco ao ver fogão de casa sujo

Redação AM POST

A jovem Michelle Macena, de 20 anos foi morta com um saco pelo próprio pai na cidade de Uiraúna, no sertão da Paraíba. O caso aconteceu no último sábado (20) e ganhou repercussão nas últimas horas.

Segundo informações, a vítima tinha acabado de fazer uma faxina na cozinha de casa quando seu irmão sujou o fogão que ela tinha acabado de limpar. O pai entrou na discussão em favor do irmão e deu um soco no rosto da filha. Com o impacto do soco a jovem bateu a cabeça e ficou inconsciente. Ela morreu com traumatismo craniano.

O pai da vítima deve ser indiciado por lesão corporal seguida de morte. Até o momento, o pai segue sem destino conhecido. Ele não participou nem do velório e nem do enterro da filha. Como ainda não foi indiciado, não pode ser considerado foragido.