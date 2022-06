Pai mata filho de 4 anos atropelado com trator

Redação AM POST

Uma criança de apenas 4 anos foi atropelada pelo pai, nessa segunda-feira (20), que dirigia um trator no bairro Mato Dentro, em Jacuí, no Sul de Minas. Conforme relatos do homem de 43 anos, ele estava manobrando o trator e não viu o filho. Só percebeu que tinha algo errado quando sentiu que passou em cima de alguma coisa.

Continua depois da Publicidade

Quando desceu do trator o pai percebeu que tinha atropelado o filho. Ele levou a criança até o hospital da cidade, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

As polícias Militar e Civil estiveram no local do acidente, onde foi feita perícia. O pai foi ouvido e liberado.