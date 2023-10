Pai se passa por professor, diz que vai fazer oração e entra armado na escola da filha

Notícias Brasil – Um homem que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Militar após entrar na escola da filha fingindo ser professor de uma escola cristã. Esse caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (16), o Colégio Shallon, Unidade II, localizada no Setor Goiânia 2. Conforme a PM, ele usava uma farda da escola e estava portando uma arma de choque e uma faca.

Ainda segundo a PM, na portaria ele disse que estava no local para fazer uma oração. A filha do suspeito, que não tem convivência com o homem, conseguiu identificar o pai e pediu ajuda da escola. Em depoimento, o homem preferiu ficar em silêncio e não falou o que estava planejando na escola.

Em nota, o Colégio Shallon disse sentir muito pelo ocorrido e que vai reforçar a segurança no local.

“A direção do Colégio Shallon, unidade Goiania 2, sente muito pelo incidente ocorrido na manhã da última segunda-feira 16/10/23. Um pai de uma aluna, do ensino médio, chegou na instituição usando um uniforme antigo de monitor, e segundo o segurança ele alegou que queria falar com a coordenação e teve acesso à sala da filha. Imediatamente o segurança chegou na sala e o pai foi retirado mas negou sair da escola. A polícia militar foi chamada e o suspeito foi levado para delegacia. Devido o ocorrido a segurança na escola foi reforçada e aprimorada. A partir de agora a entrada na unidade está restrita aos colaboradores e alunos”, diz a nota.

O homem preso e as armas branca foram apreendidas, sendo levados para a delegacia.

