Pai suspeito de matar o próprio filho a terçadadas após briga é preso em Manaus

Um homem, identificado como Mauro Fonseca foi preso na tarde da quinta-feira (24), suspeito de ter matado a facadas o próprio filho, Maurino Oliveira Fonseca, 37, no último domingo (20), após uma “bebedeira” em um bar na rua Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

De acordo com as informações da polícia, Maurino e o pai não tinham uma boa relação. Os dois haviam discutido e o pai agrediu o filho em uma praça. Ao chegarem em casa, as agressões continuaram e o pai com uma faca desferiu vários golpes no filho. Maurino ainda foi socorrido para um hospital, mas não resistiu.

A mãe da vítima e mulher do suspeito, negou que o marido tenha matado o próprio filho. Mauro Fonseca foi conduzido para a sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, onde passou por oitiva.

Redação AM POST