Pai tenta abandonar filho recém-nascido em delegacia de Manaus

Notícias de Manaus – Um homem de 24 anos, que não teve homem divulgado, tentou abandonar o próprio filho dentro de uma delegacia em Manaus, na manhã desta quarta-feira (8).

A polícia informou que o homem foi até o 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), informando que havia encontrado o bebê, do sexo masculino, jogado em uma rua no bairro do Japiim

Os militares acharam o comportamento do homem estranho e pediram que ele os levassem até o local.

Ele acabou confessando que ele e a esposa queriam se livrar do menino, e pediu pra falar com a delegada.

De acordo com a Delegada Elisabeth de Paula, ele disse que teria algo importante pra contar, e que precisaria que ela fosse até a casa dele. Ao chegarem ao local, a polícia constatou que o filho do casal havia acabado de nascer, e ainda estava com cordão umbilical.

O Conselho Tutelar foi acionado e percebeu que não havia qualquer material de enxoval.

Os pais deram indiciados por denunciação caluniosa, e abandono de incapaz.