Polícia

Pais são presos por morte do próprio filho recém-nascido em São Gabriel da Cachoeira

Casal de 21 e 33 anos foi detido após denúncia anônima que levou à descoberta do corpo enterrado em terreno baldio.

Por Marcia Jornalist

28/08/2025 às 13:54

Notícias policiais – Um casal, de 21 e 33 anos, foi preso na quarta-feira (27) em São Gabriel da Cachoeira, município a 852 km de Manaus, suspeito da morte do próprio filho recém-nascido.

A prisão ocorreu após investigação iniciada em 29 de julho, motivada por uma denúncia anônima para a Guarda Civil Municipal (GCM) sobre o encontro do corpo do bebê.

Segundo a delegada Evanice Cavalcante, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) local, a equipe policial foi até um terreno baldio no bairro Miguel Quirino, onde foi realizado o procedimento de perícia. O laudo preliminar constatou que a vítima era um recém-nascido com poucos dias de vida, que morreu por asfixia.

Inicialmente, as investigações indicavam um possível infanticídio, mas com o aprofundamento do caso, foi confirmado homicídio qualificado, com os pais do bebê como autores. Diante disso, a Justiça deferiu o pedido de prisão preventiva contra o casal.

A prisão foi realizada no bairro Areal, sob coordenação da delegada Silvia Leite. O casal está à disposição da Justiça e responderá pelo crime de homicídio qualificado. As investigações continuam para elucidar todos os detalhes do caso.

