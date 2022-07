Pais são suspeitos de maus-tratos após criança ser flagrada ajoelhada no cimento

Uma menina, de quatro anos, foi flagrada pelos vizinhos ajoelhada no cimento, com o rosto virado para a parede e as mãos para trás. O caso ocorreu no domingo (3), em Cariacica, na Grande Vitória (ES). Por causa disso, a mãe, 22, e o pai, 39, foram levados para uma delegacia da região, onde assinaram um termo circunstanciado por maus-tratos. Na sequência, eles foram liberados. As informações são do G1.

Após presenciarem o ocorrido, os vizinhos acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Quando chegaram à residência, os agentes constataram que haviam outras duas crianças na casa da família.

Ao ser questionada, a menina contou aos conselheiros e policiais que foi castigada pelo pai.

“Uma criança estava brincando com o irmão, um empurrou o outro, caiu e se machucou… isso não é motivo para pai nenhum pegar uma criança e colocar em um castigo desse”, afirmou o conselheiro tutelar Marcos Paulo Fonseca.

“Ao conversar com a criança, ela contou que não era a primeira vez que ela ficou de castigo, desse jeito. Dos outros irmãos, a mais velha relatou que também já ficou de castigo. Quando a criança falou para mim que ela já vinha sendo agredida outras vezes e colocada de castigo outras vezes, tem a violência psicológica que pode acarretar prejuízo por toda vida”, acrescentou.

O Conselho Tutelar informou que a menina não apresentava marcas pelo corpo. Mas, mesmo assim, foi levada para realizar exame de corpo de delito.

“Se ela tivesse sem calça de moletom, com certeza teria ficado escoriações, hematomas”, disse Marcos Paulo.

Por conta disso, a menina e os dois irmãos foram entregues a um dos avôs. Agora, os pais das crianças terão que se apresentar em juízo. A família vai ser acompanhada pela rede de proteção do município e passar por atendimento psicossocial para realizar a identificação de violência psicológica ou traumas nas crianças.

O avô das crianças foi notificado para comparecer ao Conselho Tutelar e dar continuidade aos trâmites legais, que devem definir para onde os menores de idade irão.

Fonte: Istoé