“Pangaré” é preso por decepar mão de homem ao cobrar dívida do tráfico de drogas em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), com o apoio de policiais militares, prenderam, em flagrante, Andrey Lima da Silva, de 18 anos, conhecido como “Pangaré”, pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio praticado contra um jovem de 24 anos. A prisão ocorreu no sábado (08/10), por volta das 17h, no bairro de Fátima, naquele município.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o escrivão de polícia Emerson Cardoso, gestor da unidade policial, as equipes iniciaram as diligências após serem informados que a vítima estaria internada em uma unidade hospitalar da cidade, após ter a mão decepada com um terçado, pelo infrator.

“Durante as investigações, os policiais souberam que a tentativa de homicídio seria fruto de uma cobrança do tráfico de drogas. Nós nos deslocamos até a casa de Andrey e efetuamos sua prisão. No local apreendemos uma balança de precisão, 33 trouxinhas de oxi e mais seis porções médias de pedra da mesma substância”, relatou a autoridade policial.

Ainda conforme o gestor, a vítima segue internada e passa por procedimentos cirúrgicos.

Continua depois da Publicidade

Andrey foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Após audiência de custódia, a Justiça decretou sua prisão preventiva. Ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial.