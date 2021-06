Para inibir ataques criminosos, Comando de Policiamento Especializado intensifica ações em bairros da zona oeste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), continua atuando e intensificando as ações na capital. Entre a noite de terça-feira (08/06) e na manhã desta quarta-feira (09/06), equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizaram incursões nos bairros da Compensa e Santa Agostinho, zona oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

As incursões intensificadas fazem parte das diversas ações que acontecem na capital, por determinação do secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, com o objetivo de inibir ataques criminosos e garantir a segurança da população.

O reforço policial contou com viaturas e motocicletas da 3ª Companhia de Motocicletas da Rocam (Rocam Motos). A ação teve como intuito agir em pontos estratégicos e de grande movimentação.

De acordo com o tenente da Rocam Motos, André Faustino, as equipes trabalham incansavelmente para levar segurança ao cidadão de bem e combater o crime diariamente.

Continua depois da Publicidade

“Quando atuamos em beco, o trabalho precisa ser sempre com inteligência e cuidado. O criminoso não se preocupa em atirar no cidadão de bem. Por isso agimos de forma cautelosa, porque o nosso compromisso é proteger a integridade e a vida da população”, enfatizou o tenente.

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, faça a denúncia. As informações podem ser repassadas, de forma anônima, através do 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ou do 190.

Continua depois da Publicidade

Ações contra a criminalidade – Desde a manhã do último domingo (06/06), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) reforçou o policiamento nas ruas e vem realizando diversas ações para combater ataques criminosos, na capital e no interior do Amazonas. Durante essas ações, 41 pessoas já foram presas em todo o estado.