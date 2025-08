‘Parazinho’ é executado com mais de 30 tiros dentro de casa em Manaus

Notícias Policiais – Um jovem identificado como Heliton Júnior Guerra Colares, de 18 anos, conhecido como “Parazinho”, foi brutalmente executado a tiros na tarde desta segunda-feira (4), dentro de sua residência localizada na rua Yamaguris, bairro Mutirão, zona norte de Manaus. A vítima foi atingida por mais de 30 disparos, principalmente nas regiões da cabeça, abdômen e braços.

De acordo com informações apuradas no local, a casa foi invadida por cerca de sete criminosos fortemente armados, que chegaram ao endereço em dois veículos. Um oitavo suspeito permaneceu do lado de fora, aparentemente para monitorar a movimentação e garantir a fuga do grupo.

Parazinho possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e havia sido preso recentemente, sendo solto após passar por uma audiência de custódia. A principal linha de investigação da polícia aponta que o crime tenha sido motivado por acerto de contas entre facções criminosas.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

A ocorrência está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve analisar câmeras de segurança da área e ouvir testemunhas para identificar os autores da execução.

O caso reacende o alerta para a escalada da violência armada em Manaus, especialmente em áreas de vulnerabilidade social e com forte atuação do tráfico de drogas.