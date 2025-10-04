Passageira é presa no Aeroporto de Manaus tentando embarcar com maconha escondidos na mala

Notícias policiais – Uma mulher foi presa em flagrante nesta sexta-feira (3/10) ao tentar embarcar em um voo para Guarulhos (SP) levando 13 quilos de maconha escondidos dentro da bagagem. A prisão ocorreu durante inspeção de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e mobilizou equipes da Polícia Federal.

Segundo as informações da PF, a droga estava embalada em diversos pacotes dentro da mala despachada pela passageira. O material ilícito foi identificado no setor de bagagens, durante procedimento padrão de fiscalização, que utiliza equipamentos de raio-X para monitorar o transporte de objetos proibidos.

Ao ser abordada, a mulher não apresentou justificativas para a origem da droga. Além dos entorpecentes, os agentes federais também apreenderam o celular da passageira, que será periciado para auxiliar nas investigações. O objetivo é identificar possíveis conexões com organizações criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas no estado.

A suspeita foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde passou pelos trâmites legais e ficará à disposição da Justiça. Ela deve responder por tráfico interestadual de drogas, crime previsto na Lei de Drogas (11.343/2006), cuja pena pode variar de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa.

Intensificação do combate ao tráfico

Nos últimos meses, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem registrado diversas apreensões de drogas, reforçando a atuação conjunta das forças de segurança no combate ao tráfico interestadual. A maconha apreendida em Manaus geralmente tem como rota final grandes centros do Sudeste, onde o valor de mercado da droga aumenta significativamente.

A Polícia Federal mantém fiscalização constante em aeroportos do Amazonas, uma vez que o estado é considerado rota estratégica para o escoamento de entorpecentes provenientes da região de fronteira.