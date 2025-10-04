A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Ao Vivo

Passageira é presa no Aeroporto de Manaus tentando embarcar com maconha escondidos na mala

Ação ocorreu enquanto a suspeita tentava embarcar em voo com destino a Guarulhos/SP.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 08:00

Ver resumo

Notícias policiais – Uma mulher foi presa em flagrante nesta sexta-feira (3/10) ao tentar embarcar em um voo para Guarulhos (SP) levando 13 quilos de maconha escondidos dentro da bagagem. A prisão ocorreu durante inspeção de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, e mobilizou equipes da Polícia Federal.

PUBLICIDADE

Segundo as informações da PF, a droga estava embalada em diversos pacotes dentro da mala despachada pela passageira. O material ilícito foi identificado no setor de bagagens, durante procedimento padrão de fiscalização, que utiliza equipamentos de raio-X para monitorar o transporte de objetos proibidos.

Ao ser abordada, a mulher não apresentou justificativas para a origem da droga. Além dos entorpecentes, os agentes federais também apreenderam o celular da passageira, que será periciado para auxiliar nas investigações. O objetivo é identificar possíveis conexões com organizações criminosas responsáveis pelo tráfico de drogas no estado.

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual é o único alvo da Operação Face Oculta que investiga esquema de “rachadinha” na CMM

PUBLICIDADE

A suspeita foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, onde passou pelos trâmites legais e ficará à disposição da Justiça. Ela deve responder por tráfico interestadual de drogas, crime previsto na Lei de Drogas (11.343/2006), cuja pena pode variar de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa.

Intensificação do combate ao tráfico

Nos últimos meses, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem registrado diversas apreensões de drogas, reforçando a atuação conjunta das forças de segurança no combate ao tráfico interestadual. A maconha apreendida em Manaus geralmente tem como rota final grandes centros do Sudeste, onde o valor de mercado da droga aumenta significativamente.

A Polícia Federal mantém fiscalização constante em aeroportos do Amazonas, uma vez que o estado é considerado rota estratégica para o escoamento de entorpecentes provenientes da região de fronteira.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

CNJ quer que tribunais adotem ‘banheiros de todes’ em todo o país

O despacho tem sido interpretado de forma problemática.

há 16 minutos

Brasil

Professor de educação infantil é preso acusado de “beijar” parte íntima de aluna de 4 anos

A criança relatou os abusos à mãe.

há 46 minutos

Brasil

Inep lança cartilha oficial da redação do Enem 2025 com novas orientações e exemplos de textos nota mil; confira

Saiba as dicas para tirar nota 1.000 na prova de redação

há 1 hora

Mundo

Pentágono realizou mais um ataque contra embarcação perto da Venezuela, diz secretário dos EUA

Sob ordens de Donald Trump, o Pentágono realizou ataque contra embarcação ligada a organizações terroristas, resultando em mortes sem baixas americanas.

há 2 horas

Política

‘Não posso agir para prejudicar ou privilegiar’, diz Motta sobre Zambelli e Eduardo Bolsonaro

Presidente da Câmara afirmou que os casos dos deputados serão resolvidos por meio do Regimento Interno da Casa.

há 3 horas