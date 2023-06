Passageiro acende cigarro no banheiro de avião e é obrigado a desembarcar

Um passageiro foi flagrado fumando no banheiro de voo da companhia aérea Raynair e retirado da aeronave logo após comissários perceberem fumaça saindo do local, na última terça-feira (30).

De acordo com o portal Mirror UK, o avião saiu de Palma na África, com destino a Manchester, no Reino Unido. A aeronave estava há apenas 20 minutos no ar quando a tripulação notou a fumaça saindo da cabine do banheiro. O passageiro foi abordado logo após sair do local e foi chamado a atenção na frente dos outros passageiros.

A aeronave pousou em Manchester e o passageiro foi conduzido por oficiais no aeroporto. O momento foi gravado e as imagens repercutiram na web. “Que egoísta, botando crianças em risco por um cigarro!”, disse uma usuária no Twitter.

Em comunicado, um porta-voz da Ryanair disse: “A tripulação do voo de Palma para Manchester solicitou assistência policial depois que um passageiro foi encontrado fumando a bordo. O homem foi removido da aeronave pela polícia local após o pouso no Aeroporto de Manchester”

Segundo o Mirror UK, o passageiro não foi preso, já que a companhia não prosseguiu com um processo legal.

Fonte: R7