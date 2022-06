Passageiro é morto a tiros dentro de carro de aplicativo em Manaus

Redação AM POST

Um homem ainda não identificado, foi morto a tiros dentro de um carro de aplicativo no início da tarde desta sexta-feira (3), na 4ª etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste, no momento do crime a vítima estava como passageiro no veículo.

O motorista do carro relatou que o homem solicitou a corrida do bairro Aleixo para o Jorge Teixeira.

A vítima pediu uma parada na Travessa Araruana, e pediu para o motorista aguardar a namorada dele, neste momento os criminosos executaram o passageiro a tiros.

O motorista não ficou ferido, e os atiradores fugiram. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Cívil irá investigar o crime.