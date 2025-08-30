A notícia que atravessa o Brasil!

Passageiro é preso pela PF com mais de 16 kg de cocaína no Aeroporto de Tabatinga

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada em bagagens despachadas.

Por Natan AMPOST

30/08/2025 às 06:00

Notícias policiais – A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última terça-feira (26), um homem que tentava transportar mais de 16 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no interior do Amazonas. O passageiro, que não teve o nome divulgado, tinha como destino final a cidade de Manaus.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada em bagagens despachadas. De acordo com a corporação, imagens consideradas suspeitas foram identificadas pelo equipamento de raio-x, o que levou os policiais a realizarem uma revista mais detalhada. Dentro da mala, os agentes encontraram vários tabletes da droga escondidos no forro, embalados de maneira estratégica para dificultar a detecção.

Após a constatação de que se tratava de cocaína, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde foram adotados os procedimentos legais. O suspeito permanece sob custódia e está à disposição da Justiça.

Segundo informações da PF, a forma como o entorpecente estava acondicionado revela o nível de sofisticação dos métodos empregados pelo tráfico para tentar enganar a fiscalização aeroportuária. Apesar disso, o esquema foi frustrado com a atuação dos policiais e com o uso de tecnologia que permite identificar tentativas de transporte ilícito.

A Polícia Federal destacou que ações como essa fazem parte de um conjunto de medidas voltadas ao combate ao tráfico de drogas na região de fronteira, considerada uma das principais rotas de entrada de entorpecentes no Brasil. O município de Tabatinga, localizado na tríplice fronteira com Colômbia e Peru, é constantemente monitorado por equipes especializadas devido ao intenso fluxo de passageiros e cargas.

