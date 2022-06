Passageiro revoltado ameaça cobradora e quebra validador de ônibus em Manaus

Redação AM POST

Um passageiro da linha de ônibus 306, ameaçou a cobradora e quebrou o novo validador, nesta quinta-feira (23).

O Sinetram emitiu uma nota e disse que o passeiro desceu do coletivo após o ocorrido e um boletim de ocorrência foi feito.

Não se sabe o que motivou a ação.

“O sindicato registrou Boletim de Ocorrência no Distrito Policial e está contribuindo com as autoridades na apuração do caso para identificação do cidadão pois todos os ônibus possuem câmera que facilitam a identificação”, diz a nota.