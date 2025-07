Passageiros denunciam assalto e polícia captura adolescente com celulares em Manaus

Notícias Policiais – Um adolescente de 17 anos foi apreendido no último sábado (18/07), suspeito de participar de um assalto a um ônibus do transporte coletivo, ocorrido no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. A abordagem foi realizada após passageiros alertarem policiais militares durante patrulhamento na avenida Max Teixeira.

Segundo informações da Polícia Militar, os passageiros sinalizaram pedindo socorro, o que levou a equipe a interceptar o coletivo. No local, as vítimas relataram que haviam sido assaltadas por dois indivíduos armados com facas, que levaram celulares e objetos pessoais.

PUBLICIDADE

Após receberem as informações, os PMs iniciaram buscas pela região e, na rua Jurunas, se depararam com um dos suspeitos sendo contido por populares. O adolescente foi apreendido no local e, com ele, foram encontrados três aparelhos celulares. Uma das vítimas reconheceu o suspeito e confirmou a posse de um dos aparelhos levados durante o crime.

Leia também: Familiares e amigos dão o último adeus ao psicólogo Manoel Brandão em Manaus

Após a verificação da identidade do suspeito, foi constatado que se tratava de um menor de 17 anos. Ele foi encaminhado, juntamente com as vítimas e os itens recuperados, à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde foram realizados os procedimentos legais.

PUBLICIDADE

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância da colaboração da população. Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas pelo disque denúncia 190. O sigilo do denunciante é garantido.