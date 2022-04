Pastor confessa ter estuprado menina de 12 anos por dois meses

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Um pastor evangélico, de 38 anos, foi preso nessa segunda-feira (25/4) após confessar ter estuprado durante dois meses uma menina de 12 anos que frequentava o templo religioso em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

O caso foi denunciado duas testemunhas para quem o pastor revelou manter o relacionamento amoroso, que inclusive julgou ser errado. Diante da situação, as pessoas teriam informado sobre o relacionamento à mãe da vítima e, depois, seguido ao 2° Distrito Policial de Itanhaém. Em conversa com a mãe a adolescente confirmou o caso e revelou que as relações sexuais eram mantidas sem preservativo.

A partir do relato que configura crime, equipes de polícia foram até o endereço da família da vítima de 12 anos. A mãe conversou com a filha, que confirmou a situação, afirmando ter mantido relações sexuais, sem preservativo, com o pastor em dois encontros.

Segundo o investigador à frente do caso, o religioso se encontrava com a menor nos fundos de uma casa em construção, que fica em frente à residência da vítima. O pastor é casado e tem uma filha.

Ele foi detido e encaminhado à cadeia pública de Peruíbe ainda na segunda-feira.

*Com informações do G1