A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Pastor mototaxista é preso suspeito de estuprar duas mulheres em Manacapuru

Marcos Avelino Lima, de 45 anos, é suspeito de atacar duas mulheres em momentos distintos na cidade próxima a Manaus.

Por Marcia Jornalist

28/08/2025 às 10:34 - Atualizado em 28/08/2025 às 11:11

Ver resumo

Notícias policiais – Marcos Avelino Lima, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira (28) sob suspeita de ter cometido dois estupros contra mulheres de 18 e 26 anos, no município de Manacapuru, localizado a 68 quilômetros de Manaus.

PUBLICIDADE

O homem exerce a função de pastor em uma igreja evangélica local e, paralelamente, trabalha como mototaxista.

A primeira vítima, uma jovem de 18 anos, denunciou que foi abordada por Marcos enquanto pedia uma corrida, momento em que ele se apresentou como mototaxista.

No trajeto, ele desviou o caminho e a levou a um hotel, onde, sob ameaça, cometeu o crime.

PUBLICIDADE

As investigações mostraram que Marcos já havia praticado um crime semelhante em 2018, utilizando a mesma abordagem. Naquela ocasião, a vítima tinha 26 anos e também foi coagida.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, informou que o suspeito aproveitava seu trabalho como mototaxista para abordar as vítimas. Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa prevista para esta quinta-feira.

LEIA MAIS: Mãe e companheira são presas por matar menina de 5 anos esganada em Manaus

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada ao solicitar serviços de transporte por aplicativo ou informal. As autoridades seguem investigando para garantir justiça às vítimas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Amazonas ultrapassa 4,3 milhões de habitantes, aponta IBGE

Os dados registram um aumento de 40.407 pessoas em relação ao levantamento anterior, representando um crescimento de 0,94%.

há 10 minutos

Amazonas

Pai morre em acidente de trânsito enquanto levava filho para a faculdade no Amazonas

Amarildo da Silva Pinto, 58, levava filho quando moto em alta velocidade atravessou sinal vermelho.

há 26 minutos

Manaus

Estudo aponta que Manaus precisa de R$ 133 milhões para prevenir desastres em áreas de risco

Os principais tipos de risco identificados são deslizamentos e erosões, seguidos por enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas.

há 26 minutos

Brasil

PCC esconde R$ 30 bilhões em fundos de investimento na Faria Lima; esquema é alvo de megaoperação

Investigação aponta R$ 8,6 bilhões somente em sonegação de tributos por meio do esquema.

há 26 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Novo Airão é alvo de denúncia por má-gestão em crise de queimadas que provocou “colapso” em Manaus

Documento aponta suposta má-gestão no enfrentamento das queimadas que atingiram o estado durante a estiagem de 2023.

há 57 minutos