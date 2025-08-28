Pastor mototaxista é preso suspeito de estuprar duas mulheres em Manacapuru

Notícias policiais – Marcos Avelino Lima, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira (28) sob suspeita de ter cometido dois estupros contra mulheres de 18 e 26 anos, no município de Manacapuru, localizado a 68 quilômetros de Manaus.

O homem exerce a função de pastor em uma igreja evangélica local e, paralelamente, trabalha como mototaxista.

A primeira vítima, uma jovem de 18 anos, denunciou que foi abordada por Marcos enquanto pedia uma corrida, momento em que ele se apresentou como mototaxista.

No trajeto, ele desviou o caminho e a levou a um hotel, onde, sob ameaça, cometeu o crime.

As investigações mostraram que Marcos já havia praticado um crime semelhante em 2018, utilizando a mesma abordagem. Naquela ocasião, a vítima tinha 26 anos e também foi coagida.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, informou que o suspeito aproveitava seu trabalho como mototaxista para abordar as vítimas. Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa prevista para esta quinta-feira.

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada ao solicitar serviços de transporte por aplicativo ou informal. As autoridades seguem investigando para garantir justiça às vítimas.