Polícia

Pátio de escola em Manaus vira palco de briga generalizada entre alunos; assista

Vídeo que circula nas redes sociais mostra estudantes trocando agressões em escola da Compensa II, enquanto colegas apenas filmam a cena.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 21:08

Notícias Policiais – Uma confusão envolvendo diversos estudantes movimentou a Escola localizada no bairro Compensa II, em Manaus, e ganhou repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (26/8). O pátio da instituição se transformou em palco de cenas de violência, apelidadas por internautas como um verdadeiro “UFC de alunos”. O episódio foi registrado em vídeo por outros estudantes que, em vez de intervir ou buscar ajuda, preferiram gravar e compartilhar as imagens.

Nas filmagens, que rapidamente viralizaram, é possível ver um grupo de jovens discutindo de forma exaltada. Em poucos segundos, a troca de palavras se converte em agressões físicas, com empurrões, socos e até movimentos acrobáticos, como cambalhotas, em meio ao tumulto. Os gritos chamavam a atenção de quem passava pelo local, mas, ao invés de conter a confusão, muitos estudantes se limitaram a assistir e registrar o momento com seus celulares.

Até o momento, a direção da escola e as autoridades responsáveis pela educação não informaram os motivos que desencadearam o confronto. A ausência de esclarecimentos tem gerado indignação entre pais, professores e moradores da comunidade, que pedem mais rigor na segurança dentro das instituições de ensino.

Nas redes sociais, comentários irônicos também surgiram. Um internauta chegou a sugerir que a briga seria uma “disputa por vaga no Enem”, em referência ao exame nacional que reúne milhões de estudantes todos os anos. A piada, mesmo em tom de humor, reflete a preocupação de parte da sociedade com a falta de disciplina e o ambiente escolar, que deveria ser um espaço de aprendizado e não de violência.

