‘Pato’ é abordado e assassinado com vários tiros em plena via pública no Amazonas

Notícias policiais – Na madrugada deste domingo (27), o município de Borba, no interior do Amazonas, foi palco de um crime brutal. Um homem conhecido como “Pato” foi executado a tiros enquanto caminhava por uma rua residencial.

Testemunhas relatam que ele foi abordado por criminosos que dispararam pelo menos cinco vezes, deixando a vítima agonizando até a morte em frente a uma residência, nas proximidades de um bar.

Os moradores da região ouviram os disparos e, ao se aproximarem, encontraram “Pato” se afogando em seu próprio sangue. A cena chocante deixou a cidade em estado de alerta e revolta.

A polícia foi imediatamente acionada e iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do homicídio, que levantou questões sobre segurança e violência na região.

Este incidente ressalta a crescente preocupação com a criminalidade no interior do Amazonas, onde a impunidade e a falta de recursos para as forças de segurança se tornaram um desafio constante.