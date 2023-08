PC-AM alerta população sobre golpe de leilão on-line de veículos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alerta a população sobre o golpe de leilões on-line de veículos, devido ao crescimento da quantidade de Boletins de Ocorrência (BOs) sobre o golpe registrado em unidades policiais da capital, nos últimos meses.

Conforme o delegado Costa e Silva, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorre da seguinte maneira: os infratores se passam por representantes de uma concessionária antiga em sites de compra e venda, e colocam carros com preços atrativos como lance inicial, fazendo com que as pessoas caiam no golpe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As pessoas acreditam se tratar de um leilão sério, no entanto, acabam sendo enganadas e transferem valores altos para os criminosos”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, é importante que ao realizar qualquer tipo de negociação por meio virtual relacionada a compra de carros, motocicletas, ou de qualquer outro objeto, o comprador fique atento para evitar cair em golpes.

“Faça vídeochamada com o vendedor, guarde fotos, faça captura de tela da foto da pessoa ou de dados enviados por ela, marque de conferir o produtor pessoalmente, tudo para garantir máxima segurança”, explicou Costa e Silva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado ressalta, ainda, que antes de efetuar qualquer pagamento, deve ser perguntado para o vendedor se aquela conta é dele mesmo, pois há casos em que os estelionatários enganam tanto o vendedor quanto o comprador.

“Na maioria das vezes as vítimas se deixam levar pela educação, gentileza e no uso correto da língua portuguesa que os infratores utilizam, justamente para dar mais legitimidade ao golpe”, destaca o titular do 19° DIP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Registro de BO

Nos últimos meses foram registrados cerca de 30 BOs sobre o golpe em delegacias da capital. Caso seja vítima, a pessoa deve procurar a unidade policial mais próxima e registrar o BO, munido do máximo de provas possíveis, para que assim as investigações sejam iniciadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ocorrência também pode ser registrada pela Delegacia Virtual (Devir) no site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

Redação AM POST