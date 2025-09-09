A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

PC-AM alerta população sobre golpe do falso advogado e orienta como se proteger

Golpistas chegam a apresentar dados falsos de processos judiciais para convencer as vítimas de que precisam resolver situações.

Por Jonas Souza

09/09/2025 às 15:39

Notícias de Política – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), emitiu um alerta à população sobre o golpe do falso advogado, prática cada vez mais comum na internet. Criminosos se passam por profissionais da advocacia para enganar vítimas e obter vantagens financeiras, explorando a confiança que a figura do advogado costuma transmitir.

TCE-AM multa prefeita de Nova Olinda do Norte por irregularidades em licitação de internet

Segundo o delegado Henrique Brasil, os golpistas chegam a apresentar dados falsos de processos judiciais para convencer as vítimas de que precisam resolver situações de forma urgente. O objetivo é pressionar o pagamento de supostas taxas ou custos inexistentes.

“Muitas pessoas acabam se tornando vítimas em razão do imediatismo em resolver supostas pendências ou em receber valores prometidos, sem verificar se a pessoa que se apresenta como profissional é, de fato, habilitada. Esse comportamento contribui para o número de pessoas prejudicadas”, destacou o delegado.

Como se proteger

O delegado orienta que, diante de qualquer contato suspeito, a vítima deve interromper a conversa e buscar confirmação em canais oficiais.
Entre as recomendações, estão:

  • Checar a veracidade de decisões judiciais apresentadas;

  • Analisar com atenção quem é o destinatário de pagamentos solicitados;

  • Evitar repassar dados pessoais sem verificar a autenticidade do profissional;

  • Consultar diretamente os canais do Poder Judiciário ou da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em caso de golpe

Caso alguém seja vítima, é fundamental reunir provas como prints de conversas, links, endereços eletrônicos e comprovantes de pagamento. Com esse material em mãos, a orientação é registrar ocorrência na Dercc ou em qualquer delegacia.

O registro também pode ser feito de forma online, por meio da Delegacia Virtual (Devir), disponível no site delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Em Manaus, a Dercc funciona na sede da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

