PC-AM cumpre mandados por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC- AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriu, nesta quarta-feira (25/05), três mandados de prisões temporárias e seis de buscas e apreensão, em nome de três indivíduos envolvidos em crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa.

Continua depois da Publicidade

O cumprimento das decisões judiciais ocorreu em apoio à Operação Intruso, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE), em oito estados do Brasil, entre eles Sergipe, Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo e Amazonas. Na capital amazonense, a ação policial contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e Departamento de Polícia Metropolitana (DPM).

De acordo com o delegado Rafael Guevara, adjunto do DRCO, os presos foram alvos da Operação Mamon, maior operação contra o tráfico de drogas registrada na história do Estado.

“As equipes da PC-PE iniciaram os trabalhos investigativos para apurar uma suposta lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, cuja autoria seria de um traficante da capital de Pernambuco. A partir disso, foi constatada a participação de indivíduos de demais estados nas práticas criminosas”, explicou o delegado.

Continua depois da Publicidade

Ainda conforme Guevara, as diligências no Amazonas começaram após os policiais civis de Pernambuco entrarem em contato com as Polícias Civis do Brasil, para que fossem localizados e cumpridos os mandados em nome dos membros das organizações criminosas dos respectivos estados.

“Os traficantes amazonenses eram responsáveis pela produção e distribuição de parte dos entorpecentes do tipo skunk comercializados nos estados brasileiros. A Operação Intruso é resultado dos trabalhos da polícia judiciária do Brasil no combate ao narcotráfico”, disse o delegado.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos

Os infratores responderão por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa e ficarão à disposição da Justiça.