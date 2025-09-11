PC-AM divulga imagem de homem procurado por sequestro e estupro em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, divulgou a imagem de Julison Correa de Carvalho, 42 anos, procurado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, lesão corporal, estupro e descumprimento de medida protetiva, no contexto de violência doméstica. As vítimas são a ex-companheira, a filha dela, de 17 anos, e o sobrinho.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, o caso ocorreu em 2024, quando o investigado teria invadido a residência da ex-companheira, violando a medida protetiva vigente após um relacionamento de 10 anos. Ainda segundo a autoridade, sob efeito de entorpecentes, ele enforcou a vítima, desferiu socos no rosto, proferiu ameaças de morte e a teria obrigado a manter relação sexual. Ao tentar intervir, a adolescente de 17 anos foi agredida e teve as mãos amarradas, assim como o sobrinho que chegava ao imóvel.

Na sequência, as vítimas teriam sido forçadas a entrar em um veículo e levadas a uma área de mata na Rodovia AM-010, onde a jovem foi submetida a violência sexual, fato confirmado por exame de conjunção carnal, conforme a delegada. Nathalia Oliveira acrescenta que Julison possui extensa ficha criminal e responde a processo por homicídio qualificado relacionado ao Massacre do Compaj.

A PC-AM solicita que informações sobre o paradeiro do procurado sejam repassadas ao disque-denúncia da DECCM Norte/Leste: (92) 99364-9797, ou ao 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A polícia reforça que a identidade do denunciante é preservada.