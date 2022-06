PC-AM prende homem por estelionato ocorrido no Pará

Redação AM POST

Nesta segunda-feira (20/06), por volta das 10h30, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de Bruno Henrique Pereira Cardoso, de 29 anos, pelo crime de estelionato praticado na cidade de Belém, capital do Pará.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular do 6° DIP, a prisão ocorreu na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, após as equipes policiais receberem denúncias anônimas sobre o mandado em aberto e o paradeiro do infrator.

“De posse das informações recebidas, iniciamos as diligências para apurar a denúncia, ocasião em que constatamos a ordem judicial expedida em 2019, e que ainda estava em aberto. Na manhã de hoje (20/06), fomos ao local delatado e logramos êxito na prisão de Bruno”, informou o titular.

Decisão Judicial

A ordem judicial foi expedida no dia 15 de abril de 2019, pelo juiz Deomar Alexandre de Pinho Barroso, da 1ª vara de inquéritos policiais e medidas cautelares do Pará.

Procedimentos

Bruno, que responde ao Inquérito Policial (IP), instaurado pela Polícia Civil do Pará, o qual apura o crime de estelionato, será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

Benelli ressalta que já informou à Justiça Paraense sobre o cumprimento da Ordem Judicial.