PC-AM procura líder de organização criminosa que aplicava golpes em postos de combustíveis de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos Furtos e Defraudações (DERFD), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Romilkson Christian Sobrinho Soares, de 31 anos, apontado como líder de uma organização criminosa que aplicava golpes envolvendo trocas de máquinas de cartão em postos de combustíveis de Manaus. O prejuízo financeiro está avaliado em R$ 100 mil.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da unidade especializada, na ocasião do crime, Romilkson, justamente com outros três indivíduos, chegavam no estabelecimento para abastecer o veículo em que estavam e, para realizar o pagamento, pediam a máquina de cartão do frentista. Romilkson está foragido e veio do Maranhão para Manaus ensinar os outros integrantes do grupo a aplicar o golpe.

“Em posse da maquineta, os infratores pediam para o frentista checar o pneu do carro, momento em que realizavam a troca da máquina por outra, utilizada por eles para aplicar as fraudes”, contou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, para cometer o crime, o grupo criminoso pesquisava os modelos das máquinas mais utilizadas pelos comerciantes e, com base nisso, compravam máquinas similares.

“Solicitamos a colaboração da população caso reconheça esse indivíduo ou saibam o paradeiro dele, para que possamos capturá-lo. A identidade do informante será preservada”, disse o delegado.

Quem tiver informações acerca da localização de Romilkson deve entrar em contato pelo número (92) 99427-5821, da DERFD, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).