PC investiga desvio de mais de R$ 5 milhões em agência bancária de Roraima

Agentes públicos e privados, viram alvos da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (27), em uma operação para investigar um desvio de mais de R$ 5 milhões de uma agência bancária de Caracaraí, município ao Sul de Roraima.

A operação Bank, como foi batizada, cumpre oito mandados de busca e apreensão em Boa Vista e Caracaraí, e dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Manaus, no Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a delegada Magnólia Soares, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (DRCAP), que coordena a operação, a ação apura os crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

“Tudo ocorreu dentro do esperado e agora nosso trabalho segue no aguardo do resultado dos dados armazenados no material aprendido e confrontados com outras informações resultantes de medidas cautelares ainda em andamento, com possibilidade de novos desdobramentos”, concluiu.

Durante a operação, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, notebooks, pen drives e documentos, os quais irão ser submetidos à perícia e as informações irão subsidiar as investigações. Cerca de 30 agentes e sete delegados da Polícia Civil atuaram na ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação no estado vizinho contou com o apoio dos agentes Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) e do setor de Inteligência da Polícia Civil do Amazonas.

Redação AM POST