Polícia

Pedófilo é preso por estuprar e filmar abusos contra criança de 11 anos em Manacapuru

A mãe da vítima procurou a delegacia após encontrar celular com vídeos, fotos e mensagens relacionados a atos sexuais entre o vizinho e sua filha.

Por Marcia Jornalist

02/10/2025 às 12:29 - Atualizado em 02/10/2025 às 13:44

Notícias policiais – Um homem, de 55 anos, foi preso em flagrante, na quarta-feira (1°10) por armazenamento de mídias contendo pornografia infantil e estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, vizinha dele em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A delegada Joyce Coelho, responsável pela investigação, informou que as diligências tiveram início na terça-feira (30/09), quando a mãe da vítima procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Ela relatou ter encontrado um celular com a criança, no qual havia vídeos, fotos e mensagens relacionados a atos sexuais entre o vizinho e sua filha. O aparelho era emprestado pelo homem à criança, ocasionalmente, para que ela brincasse.

A menina relatou que os abusos começaram em 2024, quando o homem pediu a mãe da vítima que a menina fosse à sua casa, onde mora com o neto de 5 anos, durante o período da manhã, para realizar pequenos serviços domésticos. Ele pagava R$ 10 à menina. Em depoimento, a vítima informou que os abusos ocorriam diariamente e que o homem os filmava, utilizando brinquedos sexuais.

“A investigação ainda aponta que a criança realizava serviços domésticos na casa do suspeito, o que pode caracterizar exploração do trabalho infantil. O caso revela a complexidade da situação; não é um caso simples, mas demonstra que a criança, apenas 11 anos, estava realizando serviços domésticos na casa desse homem. Ele se interessou por ela e pediu à mãe que a deixasse ir até sua casa para lavar louças, oferecendo R$ 10 por dia. A mãe permitiu, e a criança passou a frequentar a residência dele”, contou.

Leia também: Saiba quem é o influencer que escalou a torre da Ponte Rio Negro em Manaus; vídeos

“O homem deu um aparelho celular à menina, como um meio de mantê-la indo para lá. A criança revelou que ia para lá todas as manhãs para lavar louças e arrumar a casa, o que é exploração do trabalho infantil, além dos abusos sexuais. Ele cometeu abusos, inclusive introduzindo objetos, e a própria criança mencionou o nome de outras três crianças, indicando que ele poderia ter agido de maneira similar com elas. Ele proibia a criança de levar o celular para casa, a fim de que a mãe não descobrisse”, relatou a delegada.

Após a denúncia, a equipe de investigação da PC-AM se mobilizou rapidamente, realizando diligências que culminaram na prisão em flagrante do suspeito em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. “Revistamos o local e encontramos mais materiais relacionados a esses crimes. Assim, foi feito um flagrante contra ele por vulnerável e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Ele foi conduzido até a delegacia, onde apresentamos o pedido de prisão preventiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário. Agora, ele está à disposição da Justiça.” ressaltou a delegada.

Em uma ocasião, enquanto a menina lavava louça, o indivíduo tentou beijá-la, mas foi interrompido pelo filho, que posteriormente relatou o fato à mãe da criança, que proibiu a filha de ir à casa do homem. No entanto, a vítima passou a mentir, dizendo que estava na casa de uma amiga, mas continuava indo à residência do indivíduo.

Com base nessas informações, a equipe de investigação agiu imediatamente e prendeu o homem em flagrante em uma oficina de veículos no bairro Nova Vitória, em Manacapuru. As investigações continuarão para apurar esses casos.

Durante a abordagem, as autoridades confirmaram a veracidade dos relatos da mãe e encontraram em posse do homem diversas imagens de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem responderá por armazenamento de mídias contendo pornografia envolvendo criança ou adolescente e por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

