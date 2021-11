Pedreiro é morto com faca cravada no peito por dívida de R$ 20 no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um pedreiro, de identidade preservada, foi morto à facadas devido à dívida de R$ 20 nesta segun(15), na rua Valdemar Ventura, no bairro São José, município de Manacapuru (distante 98,8 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o autor do crime, identificado apenas como Damião, foi até a residência da vítima para cobrar o valor e saiu de lá junto com o mesmo para resolver o problema. Momento em que levou o trabalhador para uma emboscada.

No local, um comparsa agarrou a vítima e Damião cravou uma faca no peito do homem. Ele ainda conseguiu correr e alertou populares e entregou Damião, mas não resistiu e morreu minutos depois.

A dívida era porque Damião trabalhava como ajudante de pedreiro, ele e a vítima tfabalhavam juntos e o pedreiro ficou devendo a quantia para o ajudante.

Continua depois da Publicidade

A polícia investiga o caso e procura por Damião, o comparsa foi preso.