Pedreiro é preso por matar mecânico com cerca de 35 facadas no Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu, no domingo (13/11), um pedreiro de 36 anos, pelo homicídio praticado contra um mecânico, de 35 anos. O crime ocorreu naquele mesmo dia, por volta das 6h, na rua Gilberto Mestrinho, naquele município.

Continua depois da Publicidade

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, populares acionaram a polícia para informar que havia ocorrido um homicídio no local. Ao receber a informação, as equipes da PC-AM e PMAM se deslocaram ao lugar indicado e encontraram o homem já sem vida.

“Em seguida as equipes se dirigiram a casa de um suspeito indicado por testemunhas, que presenciaram a ocorrência. O suspeito teria perseguido a vítima após puxar uma faca que trazia em sua cintura”, relatou o titular.

A autoridade informou que, após localizarem o suspeito, os policiais verificaram manchas de sangue no corpo dele. Inicialmente, o homem negou o crime, porém, confessou posteriormente. Ele contou que foi atacado primeiro pela vítima, com um terçado.

Continua depois da Publicidade

“Ainda segundo testemunhas, após receber a primeira agressão, o autor do homicídio sacou uma faca da cintura e perseguiu a vítima por um beco. No local, após o pedreiro colidir com uma cerca de arame farpado, o suspeito desferiu cerca de 35 facadas nele”, detalhou o delegado.

A autoridade policial destacou, ainda, que durante investigações, foi constatado que os envolvidos não tinham um relacionamento amigável, após desentendimentos por causa de um conserto de uma motocicleta pertencente ao pedreiro. Ambos tinham um histórico de desavenças, e o autor já havia respondido a procedimentos criminais pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos e alerta

O homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Ele está detido na carceragem da 38ª DIP, aguardando transferência para o sistema prisional, tendo em vista que o pedido da PC-AM de conversão da prisão em flagrante para preventiva foi atendido pelo Poder Judiciário.

Continua depois da Publicidade

“Ao que tudo indica, tanto vítima quanto o autor estariam em estado de embriaguez no momento do crime. É nosso dever alertar a população sobre o abuso no consumo de bebidas alcoólicas e suas graves consequências”, frisou Nogueira.

O delegado destaca também que após a realização de operações denominadas Itapiranga Segura 1 e 2, entre os anos de 2021 e 2022, focadas principalmente no combate ao tráfico de drogas e porte de armas, o município hregistrou uma queda drástica no número de assassinatos, e até então não havia registro de nenhuma ocorrência de homicídio, sendo essa a primeira de 2022.