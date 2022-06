Pedreiro é preso suspeito de estuprar criança de 1 ano em Manaus

Redação AM POST

Um pedreiro, identificado apenas como “Branco”, foi preso na manhã desta quarta-feira (29), suspeito de estuprar uma bebê de 1 ano e 10 meses, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem estava negociando um serviço na casa da família e no momento em que a mãe da criança virou de costas, ele aproveitou para colocar o dedo na parte íntima da criança que estava sentada em uma janela com a irmã Gêmea.

Na ocasião, a bebê deu um grito desesperado, e ao ser questionado sobre o que teria acontecido, Branco desconversou e saiu rapidamente do local.

“Eu boto ela na janela para arejar um pouco e eu estava justamente falando para ele que eu queria fazer uma nova estrutura lá e quanto ele cobrava. E no instante que eu virei de costa, a minha filha gritou e se arriou lá mesmo. Eu fiquei sem noção do que fazer (…) Eu fui examinar ela, e estava a secreção, ele sangrou . Ela gritou justamente na hora que ele estava lá com a mão para o lado de dentro da janela. Ele nega, mas como ela está assim?! Ela está machucada”, diz a mãe da bebê.

Segundo a mãe das crianças, Branco já havia assediado as crianças outras vezes.

“Três dias, o meu marido estava tomando banho no banheiro e como é tudo apertado, elas duas (a vítima e a irmã) estavam sem fraldas. Eu fui no quarto ver a bebezinha e ele botou a cara na janela. Quando eu voltei, ele estava com a mão para o lado de dentro da casa. Eu percebi e falei com o pai delas”, disse a mulher.

A criança deve passar por exame de corpo de delito e a polícia continua investigando o caso.