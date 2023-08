Um peixeiro, de 35 anos e nome não divulgado, foi preso na manhã desta segunda-feira (7), ao confessar o assassinato do servidor público Edilson Pereira dos Santos, de 64 anos, no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

O assassinato foi cometido no dia 23 de julho deste ano, no apartamento onde a vítima morava, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. O corpo de Edilson foi encontrado dois dias após o crime, por vizinhos, após moradores do andar inferior relatarem que sangue escorria pela parede.

Em depoimento na delegacia, o assassino confessou que matou Edilson a facadas, em meio a uma discussão. Segundo o peixeiro, o servidor estava lhe devendo R$ 400 e ele havia ido até a casa para cobrar o homem.

Durante a discussão no apartamento, os dois tiveram uma briga que acabou culminando no assassinato de Edilson. O peixeiro foi preso preventivamente e fica à disposição da justiça.

Relembre o caso

Edilson Pereira dos Santos, 64 anos, foi encontrado morto dentro de um apartamento na Rua Jurupari, no bairro Tancredo Neves, em presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

O assassinato foi cometido a facadas e o corpo estava em avançado estado de decomposição quando foi achado por moradores. Eles estranharam o forte odor vindo do local e notaram que havia uma marca de sangue no andar superior.

Os vizinhos foram até o apartamento, arrombaram a janela e encontraram a vítima caída de bruços no chão, morto, uma poça de sangue ao redor. A polícia foi acionada e foi constatado que Edilson tinha sido assassinado com facadas no coração.

Redação AM POST