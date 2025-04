“Pequeno” é executado e corpo é abandonado em estrada no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Um homem conhecido apenas como “Pequeno” foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (30), no ramal do Andiroba, localizado no município de Manaquiri, no interior do Amazonas. Segundo relatos iniciais, ele teria sido sequestrado por criminosos antes de ser executado a tiros.

O corpo foi descoberto por moradores da região por volta das 8h, abandonado às margens da estrada. A vítima apresentava diversas perfurações de bala, o que reforça a suspeita de execução.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia. As autoridades buscam identificar tanto a autoria quanto a motivação do assassinato. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou conexões do crime com outras ocorrências na região.

O caso causou comoção entre os moradores de Manaquiri, que ficaram assustados com a violência registrada em uma área considerada tranquila. A Polícia Civil do Amazonas está à frente das investigações e reforçou o pedido de colaboração da população, solicitando que qualquer informação relevante seja repassada de forma anônima.