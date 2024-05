Perfil de Lucas Picolé faz publicação como se influenciador estivesse prestes a ser solto

Notícias de Manaus – O perfil do influenciador digital João Lucas da Silva Alves, o “Lucas Picolé” fez uma publicação nesta quarta-feira (15), nas redes sociais, como se estivesse prestes a ganhar liberdade. Ele está preso desde janeiro deste ano após descumprimento de medidas cautelares e na verdade o que houve foi um pedido da Defesa à Justiça para liberdade provisória.

Na publicação o perfil destaca os julgamentos do lado de fora da cadeia.

PUBLICIDADE

“A glória da segunda-feira casa será maior do que a primeira. Fatura na favela. Esse sempre irá ser nosso lema! Agradeço muito a Deus por tudo e vocês que sempre estiveram comigo desde o início e sabe minha essência. Estou distante, mas tô chegando, muitos desacreditaram de nós, muitos nos humilharam”, publicou o perfil de Lucas Picolé.

O advogado de defesa Vilson Benayon informou que Lucas Picolé saiu do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no dia 3 de maio e está no convívio com os demais custodiados, no CDPM 1.

“O processo de Lucas Picolé está na fase final, esperando apenas uma prova requerida pela defesa a fim de provar sua inocência”, destacou o advogado.

PUBLICIDADE

‘Lucas Picolé ‘ voltou a ser preso em janeiro deste ano por descumprimento de medidas cautelares. Ele é investigado na Operação Dracma que investiga um esquema de rifas ilegais.

Recentemente a Justiça também aceitou denúncia em nome dele por receptação qualificada.

PUBLICIDADE

*Redação AM POST