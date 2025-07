Perito da Polícia Civil é solto após colaborar com investigação sobre grupo de milícianos em Manaus

O perito da Polícia Civil do Amazonas, detido temporariamente durante a operação “Militia”, foi colocado em liberdade na tarde desta terça-feira (29/07) após prestar depoimento e colaborar com as investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). Ele foi um dos alvos da ação que apura a formação de milícia e crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, supostamente cometidos por agentes da segurança pública.

Segundo o promotor de Justiça Armando Gurgel, a prisão temporária do perito foi estratégica e permitiu a execução de diligências sensíveis. “A prisão temporária tem justamente essa função: permitir que sejam realizadas diligências que exigem o afastamento do investigado, em um ambiente de custódia controlada. Essas medidas foram executadas com sucesso e houve significativa colaboração por parte do perito, o que fez cessar o interesse da manutenção da custódia”, afirmou o promotor.

PUBLICIDADE

Leia também: Operação Militia: Veja os detalhes da ação que prendeu policiais envolvidos com milícia em Manaus

A Operação Militia, deflagrada na manhã desta terça-feira, cumpriu nove mandados de prisão – sendo oito preventivas contra policiais militares e uma temporária contra o perito da Polícia Civil, agora liberado. Os PMs seguem presos e à disposição da Justiça.

As autoridades também realizaram 16 mandados de busca e apreensão, que incluíram residências dos investigados e o Batalhão da Força Tática, situado no Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), na zona sul de Manaus.

PUBLICIDADE

O caso segue sob apuração, e a liberação do perito não representa, segundo o MP, a exclusão dele das investigações, mas sim uma medida processual após sua colaboração efetiva com as autoridades.