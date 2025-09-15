‘Perna’ é procurado suspeito de desaparecimento de idoso no Amazonas

Notícias Policiais – Visto pela última vez em Manaus, José Afonso Castro Pires, 64 anos, está desaparecido desde 31 de dezembro de 2024. Em contato telefônico com um conhecido, ele informou que iria realizar um trabalho em um ramal próximo à praia de Açutuba, no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital), e desde então não foi mais visto nem manteve contato com familiares.

Para avançar nas buscas, a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou a imagem de José Rodrigues de Souza Júnior, conhecido como “Perna”, apontado como suspeito pelo desaparecimento e por suposto latrocínio contra José Afonso. As diligências seguem em andamento.

De acordo com a delegada Alynne Lima, as investigações trabalham com indícios de possível latrocínio, mas a apuração continua para esclarecer todas as circunstâncias do caso. A autoridade policial reforça que qualquer informação que ajude a localizar o suspeito pode ser encaminhada de forma anônima pelos canais oficiais.

A colaboração da população é considerada fundamental neste momento. Informações sobre o paradeiro de “Perna”.