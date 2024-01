Perseguição e acidente resultam em morte de suposto assaltante em Manaus

Na madrugada desta quinta-feira, 25, uma sequência de eventos chocantes abalou o tranquilo bairro Redenção, localizado na Zona Sul de Manaus. O desfecho trágico envolveu uma perseguição a uma vítima de assalto, um acidente fatal e um sequestro inesperado.

Por volta das 5 horas da madrugada, um homem perdeu a vida após colidir violentamente seu veículo contra o muro de uma residência. De acordo com relatos da polícia local, o incidente foi precedido por uma tentativa de assalto, onde dois homens, uma mulher e uma criança estavam envolvidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A versão inicial indicava que o condutor do veículo, supostamente em meio a uma perseguição, perdeu o controle do carro, resultando no trágico acidente que culminou em sua morte. Após a colisão, um dos homens envolvidos na situação fugiu do local, levando consigo uma criança de apenas 3 anos.

A polícia agiu prontamente, detendo a mulher que permaneceu no local do acidente. As circunstâncias precisas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

A reviravolta na narrativa ocorreu quando a vítima inicial da suposta perseguição, ao tomar conhecimento da morte do suspeito, retornou ao local para relatar sua versão dos fatos. Segundo seu relato, o grupo tentou roubar o indivíduo, que conseguiu escapar desviando para outra rua. Foi nesse momento que o condutor do veículo perdeu o controle, resultando na trágica colisão contra o muro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST