Perseguição policial termina com PM ferido e suspeito preso no bairro Alvorada em Manaus

Notícias policiais – Uma perseguição policial terminou na noite deste domingo (5), na Rua Abílio Alencar, bairro Alvorada, zona centro-sul de Manaus, deixando um policial militar ferido e um homem detido.

O incidente aconteceu quando a viatura da Polícia Militar colidiu contra um poste ao desviar de outro veículo durante a ação.

Segundo informações da PM, a perseguição teve início após a tentativa de abordagem a um suspeito que apresentava comportamento suspeito na região.

Durante a fuga, o policial ao volante precisou realizar uma manobra brusca para evitar a colisão com outro carro, mas acabou batendo contra o poste, resultando em ferimentos leves ao policial.

O homem perseguido foi capturado no local e encaminhado para a delegacia para os procedimentos legais. A Polícia Militar destacou que a rápida atuação da equipe foi essencial para a prisão, apesar do acidente que envolveu a viatura.

As circunstâncias que motivaram a perseguição ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. O policial ferido recebeu atendimento médico e passa bem.

A área onde ocorreu o acidente foi isolada para que os técnicos realizassem a avaliação da estrutura do poste e o reparo necessário.