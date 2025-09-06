A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Perseguição policial termina em acidente e casal ferido em Manaus

Motociclista ignorou ordem de parada e colidiu com carro na zona sul da capital.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 06:45

Foto: Reprodução

Notícias policiais  – Uma perseguição policial deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (5), no bairro Crespo, zona sul de Manaus. O caso ocorreu após um motociclista não obedecer a ordem de parada de policiais militares do Batalhão de Trânsito.

De acordo com informações preliminares, a perseguição começou nas proximidades da Base Aérea de Manaus. O condutor da moto, que levava uma mulher na garupa, tentou fugir e, durante a fuga, acabou colidindo de frente com um carro que trafegava na rua Paranavaí.

Com o impacto, os dois foram arremessados ao chão e socorridos com ferimentos. Eles foram levados a um pronto-socorro da capital. As identidades e o estado de saúde das vítimas não foram divulgados.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

