Personal trainer é encontrada morta e namorado confessa crime brutal

A tranquilidade da cidade de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi abalada pela descoberta chocante da morte da personal trainer Débora Michels Rodrigues da Silva, encontrada na calçada em frente à casa dos pais na última sexta-feira (26). O principal suspeito do crime é Alexander Gunsch, namorado de Débora, que está preso preventivamente desde domingo (28) e confessou o crime.

O pai da vítima, o professor aposentado Davi Rodrigues da Silva, descreveu a conversa que teve com o genro, revelando que percebia que o relacionamento não ia bem, mas nunca imaginou a brutalidade que ocorreria. Débora, de 30 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento, e as imagens de câmeras de segurança mostram Gunsch retirando o corpo de dentro de um carro e colocando-o na calçada.

O delegado Marcelo Farias Pereira, responsável pelo caso, explicou que o suspeito alegou ter estrangulado Débora durante uma discussão motivada por ciúmes. Ele confessou ter conduzido o corpo até a residência dos pais da vítima, percebendo ao longo do caminho que ela não estava mais viva, mas optou por deixar o corpo lá.

O relacionamento entre Débora e Alexander Gunsch começou quando ela tinha 18 anos, e nenhum comportamento violento havia sido percebido pela família até então. A decisão de separação foi o ponto de virada, e o pai de Débora, ao saber da situação, tentou ter uma conversa com o genro, sugerindo que ele seguisse sua vida.

A família está devastada pela tragédia, e o pai de Débora lamenta a perda da filha de maneira brutal e injusta.

