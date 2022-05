Personal trainer que flagrou esposa transando com mendigo é indiciado por agressão ao sem-teto

Redação AM POST*

O personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, responderá pelo crime de lesão corporal leve praticada contra o sem-teto Givaldo Alves, de 48 anos, em Planaltina, no Distrito Federal. Em março, o marido agrediu Givaldo, após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa, Sandra Maria Fernandes, dentro do carro da família.

Continua depois da Publicidade

As agressões de Eduardo contra o sem-teto foram gravadas por câmeras de segurança e o caso ganhou repercussão nacional. Segundo o boletim de ocorrência, o marido saiu para procurar a esposa, que estava desaparecida há algumas horas e a encontrou fazendo sexo com o sem-teto.

No vídeo é possível ver que, depois de apanhar, o morador de rua saiu correndo. A mulher ficou na calçada e chegou a cair no chão, de joelhos, junto ao marido.

Vídeo mostra novo ângulo de agressão a mendigo pic.twitter.com/aeC9HcmbzR Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) March 19, 2022

Continua depois da Publicidade

À polícia, o personal trainer disse ter pensado que a esposa estivesse sendo estuprada. Também contou que ela enfrentava “problemas psicológicos”. Após o ocorrido, a mulher foi levada a uma instituição de saúde, onde passou por tratamento médico.

O inquérito foi concluído nesta sexta-feira (19), pela 16ª Delegacia de Polícia, em Planaltina, responsável pela apuração do caso. De acordo com a Polícia Civil, o sem-teto também foi indiciado e responderá apenas pelo crime de difamação praticado contra Sandra Mara.

Continua depois da Publicidade

Após o caso ganhar grande repercussão, Givaldo Alves concedeu entrevista em que deu detalhes picantes da relação sexual que teve com a mulher de personal trainer.

Veja vídeo: Mendigo conta detalhes picantes de sexo com mulher de personal trainer pic.twitter.com/8Cjkiyx4QR — AM POST (@portalampost) March 25, 2022

No último dia 27, a esposa do personal usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o caso. Ela diz ter sido vítima de humilhação após a repercussão do caso: “Fui taxada como uma mulher qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiche, uma traidora”.

“Eu sempre soube que vivemos numa sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada!”, escreveu Sandra.

*Com informações do G1