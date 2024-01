Peruano é preso suspeito de estuprar criança indígena e matar mãe e irmão dela no AM

Notícias do Amazonas – Um homem de origem peruano, de 36 anos, foi preso nesta terça-feira (30) apontado como principal suspeito das mortes de mãe e filho indígenas de nacionalidade colombiana encontrados em Benjamin Constant, interior do Amazonas. Uma criança de 7 anos, filha e irmã das vítimas mortas também foi estuprada e o homem é investigado.

Ao ser encaminhado à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, o suspeito contou que era cunhado da mulher e tio das crianças. Ele teria confessado a participação no crime e disse que contou com a ajuda de terceiros.

A delegada Luciana Lima Nasser, titular da 51ª DIP, informou que a criança que sobreviveu foi ouvida em uma escuta especializada no hospital, na presença de um psicólogo. Atualmente, ela está sob a guarda do genitor. O caso tomou proporções ainda mais trágicas na segunda-feira (29/01), quando a PC-AM, com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Social de Benjamin Constant, encontrou os corpos da mãe, uma mulher de aproximadamente 35 anos, e do irmão de apenas 4 anos.

O suspeito está em uma unidade prisional e deve permanecer à disposição da Justiça.

