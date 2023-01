“Pesadelo” é preso suspeito de fuzilar viatura em frente ao fórum em Manaus

Redação AM POST

Samuel Alves de Andrade, vulgo ‘Pesadelo’ de 23 anos, preso, nesta quinta-feira (26), por policiais militares, suspeito de Samuel Alves de Andrade, vulgo ‘Pesadelo’ de 23 anos, preso, nesta quinta-feira (26), por policiais militares, em Manaus.

De acordo com a polícia, ele era procurado pela participação do fuzilamento de detentos em uma viatura da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na frente do Fórum Ministro Henoch Reis, no mês de janeiro de 2022, ou seja, há um ano.

Relembre o caso:

O ataque de fuzil a viatura, ocorrido no dia 6 de janeiro de 2022, vitimou dois detentos. A motivação do crime, segundo as autoridades, foi disputa entre facções criminosas. Em junho, dez pessoas foram presas pela PC durante a “Operação Esparta” por envolvimento no atentado criminoso. Entre os presos estavam nove homens e uma mulher: “Bananinha”; “Belo”; “Cara de Frango”; “Eliandra”; “Eramos”; “Level”; “Lukinhas”; “Patinhas”; “PH” e “Picolé”.

No dia do crime, três detentos estavam sendo levados para audiência de custódia quando a viatura em que eles estavam foi atacada pelos criminosos e fuzilada.

“Os criminosos estavam fortemente armados e utilizaram três veículos para monitorar os três alvos Matheus Danilo Barros Dias, 24 anos, Antônio Marlon Silva dos Santos, de 46 anos e Patrick Reis da Sena, 28. Tudo indica que o ataque tenha sido motivado por acerto de contas entre facções criminosas, devido a suposta participação de dois dos detentos em uma execução de um membro de uma facção rival. No ataque, apenas Patrick sobreviveu e ele continua preso”, disse, na época, o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Para a realização do ataque, segundo a polícia, foi necessário um “salve”, uma espécie de aprovação dos conselheiros da facção criminosa que estão fora do Amazonas.