Pescado ilegal avaliado em R$ 356 mil é apreendido em embarcação no AM

Redação AM POST

Durante fiscalização na tarde desta quarta-feira (03/02), policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam 8.900 quilos de pirarucu seco, em uma embarcação oriunda de Tefé, com destino à capital amazonense. A apreensão ocorreu em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Conforme a polícia, a carga de pescado ilegal foi encontrada durante buscas no porão da embarcação. Ainda de acordo com a polícia, o prejuízo estimado ao crime é de R$ 356 mil.

A Base Arpão foi criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM e atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A Operação “Hórus” é um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. As denúncias podem ser feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.

* Com informações da assessoria de imprensa