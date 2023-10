Pescador encontra feto dentro de balde no AM

Um pescador que não teve o nome divulgado, encontrou nesta quinta-feira (5), um balde no meio do rio e ao abri-lo se deparou com um feto. Esse caso aconteceu no município de Manicoré, interior do Amazonas.

Conforme as informações, o homem havia saído pra pescar durante a madrugada, quando visualizou o balde flutuando no rio. Ao se aproximar, retirou da água e por curiosidade decidiu abrir. Foi nesse momento que ele se assustou ao ver o feto ainda com sangue.

Ainda segundo o ribeirinho à Polícia, ele enterrou o feto para que os animais não o comesse. O caso passa a ser investigado pra Polícia Civil do Amazonas.

REDAÇÃO AM POST*