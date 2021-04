Pessoas torturadas e esquartejadas durante chacina em Itacoatiara são integrantes de facções, diz polícia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma chacina ocorrida em um sítio no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), tem ligação com o tráfico de drogas do município, conforme informou a Polícia Civil. Cerca de quatro pessoas foram mortas nesta quinta-feira (29) e encontrados enterrados em uma cova. Dois outros homens sobreviveram ao ataque.

O massacre ocorreu no ramal da Sudam, em um sítio que fica localizado no Km 37 da rodovia AM-010. Na ocasião, criminosos invadiram o local, amarraram, torturaram as vítimas e as executaram a tiros.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que os corpos são de integrantes de facções criminosas de Itacoatiara. Eles foram mortos após o desaparecimento de cerca de uma tonelada de drogas, que pertenciam ao líder da organização.